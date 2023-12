Nuoto, Benedetta Pilato in finale con il miglior tempo nei 50 rana! Jasmine Nocentini fa sognare

Benedetta Pilato è pronta per una nuova Finale a Otopeni (Romania), sede degli Europei di nuoto in vasca corta. La pugliese, impegnata nelle semifinali dei 50 rana donne, ha siglato il nuovo record dei Campionati di 28.98 e si è issata in vetta all’overall.

Un primo 25 metri controllato da Benny per arrivare in maniera corretta al tocco per la virata, che in questi giorni è stato un particolare che l’ha fatta un po’ disperare. Nella seconda parte la progressione è stata notevole, al pari del crono, non così distante dal suo record italiano (28.81).

Non sarà un atto conclusivo semplice perché la sfida con l’estone Eneli Jefimova si ripropone, ricordando il successo di quest’ultima nei 100 rana davanti a Pilato. 29.10 per Efimova immediatamente davanti a una grandiosa Jasmine Nocentini.

Messo in un cassetto un inizio di manifestazione da dimenticare per l’influenza, l’atleta nostrana si sta producendo in una serie importante di gare e il primato di 29.31 (terzo tempo di ingresso nella Finale) la dice lunga. L’Italia sogna di piazzare due atlete sul podio, vedremo come andrà a finire domani.

Foto: LaPresse