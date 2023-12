Nuoto, Nicolò Martinenghi è argento nei 100 rana negli Europei in vasca corta a Otopeni!

Tutto quello che c’era. Nicolò Martinenghi ha ottenuto la medaglia d’argento nei 100 rana degli Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena il lombardo ha reagito a una parte di stagione decisamente sottotono, andandosi a prendere una medaglia insperata alla vigilia.

Bravo Tete a concentrare il massimo possibile nell’atto conclusivo, trovandosi in una condizione di vantaggio fino a 80 metri, poi la progressione dell’olandese Arno Kamminga è stata tale che Martinenghi (56.57) sia stato preceduto di 0.05 dal neerlandese. Il nostro portacolori non è riuscito a confermare il titolo continentale di Kazan, ma viste le premesse è un piazzamento assai gradito.

A completare il quadro della top-3 è stato l’altro olandese Caspar Corbeau (56.66), mentre per Simone Cerasuolo (5° in 56.89) un po’ di amarezza per quei 10 metri conclusivi che sono mancati per centrare un podio che a un certo punto sembrava molto vicino. Del resto, parliamo di una Finale decisa sui centesimi, come la quarta posizione del turco Sakci (56.84) sta a dimostrare.

Foto: LaPresse