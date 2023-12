Nuoto, la 4x50 mista femminile strappa l'argento e il record italiano agli Europei dietro la Svezia

Altro argento per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni, in Romania. La 4×50 mista femminile è sul podio continentale, alle spalle della Svezia, ma prendendosi la soddisfazione di riscrivere il nuovo record italiano che ora appartiene a Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini in 1’43”97.

Non era facile andare a contrastare la Svezia di Louise e Sophie Hansson, Sara Junevik e Michelle Coleman, che prendono immediatamente la testa della gara, con Cocconcelli che si ritrova quarta dopo i primi 50 metri. Lascia dunque l’incombenza a Benedetta Pilato, che non è ancora una santa, ma riesce a riportare sotto il quartetto azzurro con la sua frazione a rana, girando a 12 centesimi dalle svedesi.

Si passa a Silvia Di Pietro, che non tiene il ritmo di Junevik a farfalla però fa il suo dovere, mantenendo le distanze con le altre avversarie, mentre arriva poi il momento di Jasmine Nocentini, una vera scoperta per la spedizione azzurra venuta a galla solo oggi per essere stata malata fino a ieri: frazione da 23”16 per lei, scrivendo il nuovo record italiano aggiornando quello di due anni fa a Kazan.

Alla fine le svedesi vincono in 1’43”26, mentre al terzo posto c’è la Gran Bretagna, che si prende il bronzo in 1’44”67 con Kathleen Dawson, Imogen Clark, Keanna Macinnes ed Anna Hopkin.

