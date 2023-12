Nuoto, Matteo Ciampi è ottavo nella Finale dei 200 sl a Otopeni. Doppietta britannica e Popovici fuori dal podio

Si era cominciato ieri con i fuochi d’artificio nelle batterie dei 200 stile libero uomini in questi Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Erano stati i rappresentanti del Regno Unito a tirare come se non ci fosse un domani per la selezione interna e nell’atto conclusivo di questa prova si è tornati un po’ a quanto già si era notato.

L’oro è andato al campione del mondo in vasca lunga a Fukuoka, Matthew Richards. Una gara lanciata su tempi da record del mondo in cui Richards, il connazionale James Guy e il lituano Danas Rapsys hanno dato tutto quello che avevano.

Ce l’ha fatta Richarda, grazie a un grande ultimo 25 metri (12.55), con il crono significativo di 1:41.01 davanti a Guy (1:41.12) e a Rapsys (1:41.14). Tre atleti, quindi, racchiusi in 15 centesimi. Grossa delusione per l’idolo di casa, David Popovici, che voleva imporsi, ma i problemi nelle virate non gli hanno permesso di andare oltre il quarto posto finale di 1:41.52.

Solo ottavo Matteo Ciampi, non al top della sua condizione. L’azzurro non è stato in grado di abbattere il muro dell’1:42, e ha terminato con il tempo di 1:43.16, lasciando trasparire la sua stanchezza. Chiaramente, la vicinanza degli Assoluti di Riccione ha inciso sulla prestazione dell’atleta tricolore.

