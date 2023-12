Nuoto, Martinenghi e Cerasuolo accedono alla finale dei 100 rana, Kamminga si presenta con il miglior tempo

Missione compiuta per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana degli Europei in vasca corta di Otopeni. Anche per loro arriva l’accesso all’ultimo atto, con rispettivamente il quarto ed il quinto tempo in una gara che vede al momento come assoluto protagonista Arno Kamminga.

L’olandese è titolare del miglior tempo in 56”37, con una seconda parte di gara assai convincente sfilandosi proprio lo stesso Martinenghi, al suo fianco in acqua e terzo in 57”08, alle spalle anche del sorprendente turco Huseyin Emre Sakci, secondo assoluto in 56”68.

Cerasuolo invece si difende ottimamente nella prima semifinale, rimanendo in testa nei primi 50 metri per poi venire riacciuffato dall’altro olandese Caspar Corbeau. Per Simone arriva comunque un buon 57”21 che lo piazza dunque in quinta piazza. Sesto l’altro turco Berkay Ogretir in 57”36, davanti al britannico Archie Goodburn (57”61) e all’austriaco Bernhard Reitshammer (57”87).

Foto: LaPresse