Nuoto, l'Italia sbaraglia la concorrenza e vince l'oro nella 4x50 mista agli Europei

Finalmente arriva il primo oro agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. Ci voleva la 4×50 mista con Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri che stravincono la loro prova confermandosi tra i più forti della specialità. Stavolta non arrivano record del mondo di sorta, ma l’1’30”78, comunque vicino al proprio primato, vale un dolcissimo oro.

Già dalla partenza si è visto che gli azzurri avevano negli occhi solo la vittoria. Mora, che aveva qualcosa da rimproverarsi dopo il bronzo nei 50 metri, è partito come un vero e proprio fulmine, abbassando immediatamente il suo tempo in 22”98. Una partenza poi concretizzata da Martinenghi, che non avrà la condizione di due stagioni fa, ma quella odierna è abbastanza per permettergli di allungare e arrivare a metà gara in 48”30.

Ceccon è il primo finalizzatore e lo dimostra con i primi 25 metri percorsi in meno di 10 secondi. Va come un treno Thomas, permettendo così a Zazzeri di entrare in acqua spensierato, con 50 metri in stile libero per chiudere definitivamente i conti e andare a prendersi l’oro.

Il podio viene completato dalla Gran Bretagna, il maggiore spauracchio della gara, che chiude a quasi due secondi di distacco in 1’32”60. Terza invece l’Olanda in 1’33”03. Nel finale c’è un po’ di suspence, ma non riguarda le posizioni di vertice, con la Turchia che viene squalificata.

Foto: LaPresse