Nuoto, Margherita Panziera non convince ma avanza in semifinale nei 200 dorso agli Europei in vasca corta

Margherita Panziera timbra il cartellino e supera in scioltezza le batterie dei “suoi” 200 dorso ai Campionati Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni, in Romania. La 28enne veneta, pur senza brillare, si è qualificata per le semifinali della rassegna continentale in quarta posizione con il crono di 2’05″56, confermando comunque una condizione fisica non ottimale dopo i problemi delle ultime settimane.

La primatista italiana della distanza è rimasta lontana oltre 4″ dal personale, firmato ormai quattro anni fa a Glasgow, toccando la piastra d’arrivo al secondo posto nell’ultima delle tre heat mattutine alle spalle della diciannovenne britannica Katie Shanahan (2’04″61). Il miglior tempo assoluto delle batterie è stato siglato però dalla connazionale Medi Harris in 2’03″77.

Terza piazza overall in questa prima fase della competizione per la bulgara Gabriela Georgieva, che si è imposta nella prima heat in 2’05″15 proponendo la sua candidatura per un posto sul podio. Eliminata nonostante il quarto crono complessivo (2’05″44) Kathleen Dawson, perché preceduta da due compagne di squadra britanniche.

