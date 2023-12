Nuoto, Lorenzo Zazzeri secondo nelle batterie dei 50 sl agli Europei in vasca corta. Passa anche Miressi, fuori Deplano e Izzo

Sono Lorenzo Zazzeri ed Alessandro Miressi ad accedere alla semifinale dei 50 metri stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta di scena ad Otopeni, in Romania. Le batterie svolte in questa seconda giornata hanno confermato gli azzurri tra i migliori del continente nella specialità, con Zazzeri capace di timbrare il secondo tempo assoluto.

Il suo 21.03 gli permette di vincere agevolmente la sesta batteria regalando buonissime sensazioni per la finale di domani (ancora tutta da conquistare), ma c’è chi ha fatto meglio: il solito Benjamin Proud, uno che su questa distanza è stato campione del mondo (in vasca lunga). Il miglior crono è appannaggio del britannico, unico a scendere sotto il muro dei 21 secondi (20”97).

Passa avanti anche Alessandro Miressi, che vince la ‘lotta intestina’ tra i nuotatori italiani. Poiché ad essere iscritti alla prova c’erano anche Leonardo Deplano e Giovanni Izzo, e il regolamento vuole solo due nuotatori per nazione alle semifinali. Mirex è quinto assoluto in 21.23, vincendo la quinta batteria, a soli due centesimi dal terzo crono di Lewis Burras.

Così facendo, esclude gli altri due azzurri, che avevano comunque fermato il cronometro su un tempo che avrebbe garantito loro il penultimo atto. Leonardo Deplano è quinto nella batteria di Zazzeri, ma il suo 21.34 sarebbe bastato per il dodicesimo posto. Poco peggio Giovanni Izzo, che ha nuotato nella prima batteria essendosi iscritto senza un riferimento cronometrico: il 21.36 con cui ha chiuso, suo personale, gli sarebbe valso il quattordicesimo posto.

Foto: LPS