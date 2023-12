Nuoto, Lorenzo Zazzeri: "Nuotare accanto a un 20.18 si sente, ma un sub 21'' non si butta via"

Lorenzo Zazzeri avrebbe voluto essere grande protagonista nella finale dei 50 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta, ma l’azzurro non ha esibito la miglior versione del proprio talento e ha chiuso in quinta posizione con il tempo di 20.91.

Il nostro portacolori è rimasto lontano 17 centesimi dalla medaglia d’argento conquistata in maniera condivisa dal francese Florent Manadou e dall’ungherese Szebasztian Szabo. La gara è stata dominata dal britannico Benjamin Proud, autore di un maiuscolo 20.18 ad appena due centesimi dal record del mondo.

Lorenzo Zazzeri ha espresso la propria delusione ai microfoni della Rai: “Un sub-21 non si butta mai via. La gara è stata difficile perché nuotare accanto a un 20.18 si sente, ho sentito l’onda di ritorno in uscita dalla virata e sono arrivato lungo al tocco. Sono dettagli che si pagano“.

Foto: LPS