Nuoto, Lorenzo Mora strappa il pass per la semifinale dei 100 dorso agli Europei

Tutto facile per Lorenzo Mora nelle batterie dei 100 dorso agli Europei di nuoto 2023 in vasca corta. Nella piscina di Otopeni, in Romania, l’italiano classe 1998, ieri vincitore dell’oro e il bronzo rispettivamente nella staffetta 4×50 mista e nei 50 dorso, nuota senza sprecare troppe energie e conclude la sua heat in quarta posizione in 51.30, tempo che vale il nono posto assoluto e dunque vuol dire ingresso in semifinale.

Mora parte con grande tranquillità nella quarta e ultima batteria e ai 25 metri è quinto in 12.08. Nella seconda vasca l’italiano accelera leggermente e si porta in quarta piazza a metà gara (23.84), poi l’azzurro controlla il resto della sua prova e mantiene la posizione fino all’arrivo, chiudendo dietro al francese Mewen Tomac, primo in 50.47, e i britannici Luke Greenbank, secondo in 50.82, e Jonathon Adam, terzo in 51.20.

Per quanto riguarda i migliori in assoluto delle batterie, lo stesso Tomac, ieri vincitore dell’oro nei 50 dorso, è l’autore del tempo più basso. Secondo l’altro transalpino Johann Ndoye-Brouard in 50.60, terzo il rumeno Andrei Ungur in 50.61, quarto Greenbank e quinto il tedesco Ole Braunschweig (ieri argento nei 50 dorso) in 50.96.

Da segnalare la beffa per Jonathon Adam: nonostante il settimo tempo assoluto, il britannico non potrà gareggiare nelle semifinali di oggi pomeriggio. Il motivo? Per ogni gara possono superare il primo turno soltanto i migliori due di ogni nazione e oggi hanno fatto meglio di lui Greenbank e Cameron Brooker (51.02). Come Adam, lo stesso vale per il francese Stanislas Huille (terzo francese in 51.35) e il britannico Oliver Morgan (quarto britannico in 51.57).

Foto: LaPresse