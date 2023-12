Nuoto, la 4x50 mista femminile è in finale agli Europei in vasca corta con il miglior tempo

L’Italia chiude la pratica finale nella 4×50 mista femminile agli Europei di nuoto in vasca corta ad Otopeni, in Romania. Costanza Cocconcelli, Anita Bottazzo, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini staccano il pass per l’ultimo atto del pomeriggio, in una gara che vedeva soltanto dieci selezioni al via.

Di fatto le due prove sono delle due mini semifinali, andando a saggiare le condizioni di coloro che potranno essere in gara anche quest’oggi e anche di fare qualche esperimento, come la Svezia che prova la carta Michelle Coleman in dorso. Per l’Italia è una gara di rincorsa, ma ottenendo comunque il miglior tempo d’ingresso in 1’45”98.

Buone sensazioni soprattutto dalla ventiduenne Jasmine Nocentini nell’ultima frazione a stile libero, che ha permesso all’Italia di passare in vantaggio negli ultimi 50 metri. Ma le cose potrebbero cambiare: Danimarca, Svezia e Gran Bretagna hanno tenuto a riposo le migliori in vista del pomeriggio, dove potrebbe essere completamente un’altra gara.

A completare la schiera delle finaliste ci sono Repubblica Ceca, Slovenia, Finlandia ed Olanda. Appuntamento alle 19.08 per l’ultimo atto che assegnerà le medaglie.

Foto: LaPresse