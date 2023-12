Nuoto, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo approdano in semifinale nei 100 rana degli Europei di vasca corta

Sfida Paesi Bassi-Italia in queste batterie dei 100 rana maschile, nel secondo giorno di gare degli Europei di vasca corta a Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena, tra le fila azzurre erano tre gli atleti sui blocchetti di partenza: Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo e Federico Poggio.

Nella selezione interna alla compagine tricolore, Tete è stato il migliore con il crono di 57.34 (3° tempo dell’overall) a precedere Cerasuolo (57.50, 4° crono). Una buona gara quella di Martinengi, in scia nella propria batteria all’olandese Caspar Corbeau (57.26) e facendo capire di avere ancora dei margini in vista delle semifinali previste quest’oggi. Bene anche il classe 2003 del Bel Paese, specialmente per il piglio dimostrato nel corso della sua heat.

In vetta alla graduatoria di queste batterie troviamo l’altro neerlandese di questa prova, ovvero Arno Kamminga, l’unico a infrangere agevolmente la barriera dei 57″ (56.63). Grande controllo della sua azione e impressione che possa ulteriormente fare meglio nel prossimo turno.

Eliminato nella contesa tutta tricolore Poggio, che ha confermato di gradire decisamente poco la vasca corta, come il suo 58.05 ha certificato (nona prestazione nell’overall). Un tempo decisamente alto, specialmente per il modo in cui ha concluso la sua gara.

