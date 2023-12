Nuoto, la 4x50 sl mista allunga la striscia d'argenti a Otopeni per l'Italia. Oro alla Gran Bretagna

Sale a 10 la serie d’argenti dell’Italia in questi Europei 2023 di nuoto in vasca corta. L’ennesima piazza d’onore per la selezione del Bel Paese è arrivata nella Finale della 4×50 stile libero mista.Una prova spettacolare in cui due nuotatori e due nuotatrici hanno dato il loro contributo per la massimizzazione della prestazione.

Gli azzurri sono stati ben lanciati da Alessandro Miressi (20.87), a cui sono seguite ottime frazioni interne di Lorenzo Zazzeri (20.48), Jasmine Nocentini (23.39) e di Silvia Di Pietro (23.54). Qualche incertezza nello stacco dal blocco di Nocentini, nel cambio con Zazzeri, visto lo 0.49 di avvio, ma probabilmente in questo caso ha inciso la poca abitudine nei due nel particolare.

Qualche decimo che è costato caro al cospetto di una Gran Bretagna, con un Benjamin Proud scatenato da 20.39 in prima frazione. Non è un caso che i rappresentanti del Regno Unito abbiano siglato il record dei Campionati di 1:27.75. Per gli azzurri, comunque, c’è stato il record italiano di 1:28.28, migliorando l’1:29.22 di Doha del 2014. A completare il podio è stata la Francia (1:28.35), messa dietro di pochissimo dalla compagine nostrana.

