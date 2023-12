Nuoto, la 4x50 mista mista conquista la finale valida per gli Europei in vasca corta

Con fatica, ma l’Italia agguanta anche la finale della 4×50 mista mista agli Europei di nuoto in vasca corta ad Otopeni. Matteo Rivolta, Dederico Poggio, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini assolvono il compito staccando l’ottavo ed ultimo tempo valido per giocarsi le medaglie nel tardo pomeriggio rumeno.

Un quartetto improvvisato quello messo in piscina oggi da Stefano Butini, e lo si è visto anche, se non soprattutto, dalla qualità dei cambi, abbastanza raffazzonati. Gara nelle retrovie per i quattro azzurri, che riescono però a salvarsi per il rotto della cuffia in 1’40”61, con quindici centesimi di vantaggio sulla Turchia prima eliminata.

Miglior tempo per la Francia, in 1’39”04 con Stanislas Hulle, Florent Manadou, Mary-Ambre Moluh ed Analia Pigree. Siamo comunque lontani dai migliori tempi di specialità, con il record europeo di 1’36”01 firmato proprio dall’Italia. Che nel pomeriggio però schiererà i suoi pezzi da novanta.

