Nuoto, Kira Toussaint conquista l’oro nei 100 dorso agli Europei in vasca corta. Panziera ottava

Esulta Kira Toussaint nella finale dei 100 dorso femminili agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Otopeni, in Romania, l’olandese rispetta il pronostico e conquista il secondo oro in questa rassegna continentale, dopo quello ottenuto nei 50 dorso. Niente da fare per l’italiana Margherita Panzieri, che termina la gara in ottava posizione.

Davvero strepitosa la prova di Toussaint: l’olandese classe 1994 si prende il primo posto già nella prima vasca e poi non lo lascia più fino alla fine, chiudendo in 55.88 con un grande vantaggio su tutte le altre. Seconda in 56.81 la britannica Medi Harris, che si porta dunque a casa l’argento, mentre chiude terza (bronzo) la francese Mary-Ambre Moluh in 57.10. Quarta l’altra britannica Kathleen Dawson in 57.30.

In casa Italia non riesce a fare la differenza Margherita Panziera. L’esperta 28enne azzurra, non al meglio fisicamente, non entra mai nella lotta per le medaglie (28.27 a metà gara) e alla fine termina la prova per ultima in 58.25, con un ritardo di sette centesimi dalla portoghese Camila Rebelo, settima in 58.18.

Foto: LaPresse