Nuoto, Italia d’argento nella 4x50 sl agli Europei! Sara Curtis trascinatrice

Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni, in Romania. Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino e Sara Curtis conquistano l’argento in 1’36”92 alle spalle della sola Svezia, che è andata a stravincere in 1’35”60.

Una gara costruita nella maniera migliore dalle azzurre, che sono andate praticamente a step. Di Pietro e Cocconcelli avevano il compito di tenere il ritmo delle altre selezioni, rimanendo sempre nella linea giusta e nel cosiddetto ‘mucchio’ per potersi giocare una medaglia. Dopo la staffetta di Tarantino, è arrivato però il turno di Curtis, che è stato l’asso nella manica.

Diciassette anni compiuti il 19 agosto, con una gara alle spalle nei 50 stile dove ha preso la finale, e nemmeno un minimo di stanchezza: con un crono di 24.12 ha fatto risalire il quartetto azzurro dal quinto posto fino al secondo, superando in un sol colpo Olanda, Gran Bretagna e Danimarca. Una prova da vera e propria star.

Alla fine sul podio ci arrivano le britanniche a 27 centesimi, che perdono il piazzamento sull’Italia ma approfittano del crollo olandese, quinte alle spalle delle danesi. Ungheria sesta in 1’38”49, avanti a Slovacchia e Finlandia.

Foto: Photo LiveMedia