Nuoto, Benedetta Pilato cambia marcia ed é in finale nei 100 rana agli Europei insieme a Martina Carraro

Missione compiuta per Benedetta Pilato e Martina Carraro. Le due azzurre hanno centrato l’obiettivo della finale dei 100 rana donne negli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena, la pugliese ha cambiato di marcia rispetto al mattino. Da una nuotata sonnacchiosa, Pilato ha trovato una verve decisamente superiore nel corso di queste semifinali.

Il suo passaggio in 30.31 ai 50 metri è stato decisamente confortante, tuttavia in vista dell’atto conclusivo di domani le virate andranno curate meglio, specialmente perché negli ultimi 25 metri è stato evidente il decremento di velocità.

L’1:04.45 si può commentare così, quarto tempo di ingresso alle spalle dell’olandese Tes Schouten (1:04.02), dell’estone Eneli Jefimova (1:04.03) e della svedese Sophie Hansson (1:04.07). Benny proverà ad avvicinare il suo record italiano di 1:03.55, nuotato a Budapest tre anni fa. Non resta che attendere.

Distante dall’1:04.01 di Kazan (Russia) di due stagioni fa Carraro. Martina ha faticato non poco a trovare la sua nuotata, soffrendo soprattutto nell’ultima virata. Difficile per la ligure confermare il titolo di due anni fa, come l’1:05.28 di questo penultimo atto ha evidenziato. Tuttavia, per una classe ’93, aver staccato il biglietto per un’altra finale internazionale (ottavo tempo) è sicuramente positivo.

