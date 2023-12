A che ora la finale di Benedetta Pilato agli Europei? Programma preciso 100 rana, tv, streaming

Domani, alle 17.10, Benedetta Pilato sarà sui blocchi di partenza della finale dei 100 rana donne degli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. La pugliese non sarà l’unica azzurra nell’atto conclusivo, dal momento che sarà con lei Martina Carraro, che due anni fa vinse proprio il titolo continentale nella piscina da 25 metri di Kazan (Russia).

Non sarà semplice però replicare per la ligure, non apparsa nella medesima condizione per rivaleggiare in chiave podio. Discorso diverso per Pilato che, pur commettendo qualche errore nelle virate, ha saputo esprimere una buona prestazione e si spera domani riesca a esprimere il suo massimo livello nel momento che conta maggiormente, come sanno fare le campionesse.

Benny dovrà guardarsi dall’olandese Tes Schouten (1:04.02), dall’estone Eneli Jefimova (1:04.03) e dalla svedese Sophie Hansson (1:04.07), in grado di precederla nell’overall. La sensazione è però che è Benedetta abbia ancora qualcosa di consistente da dare in vasca, vedremo se questo plus sarà sufficiente.

La Finale dei 100 rana donne degli Europei in vasca corta sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. La tv di Stato seguirà l’intera competizione, che si concluderà il 10 dicembre. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi proprio nulla di questa competizione.

FINALE BENEDETTA PILATO 100 RANA EUROPEI 2023

Mercoledì 6 dicembre (Orario italiano)

17.10 – Finale 100 rana donne in vasca corta a Otopeni (Romania) – Diretta tv su RaiSport HD.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse