Nuoto, Francesca Fangio e Martina Carraro accedono alle semifinali dei 200 rana agli Europei in vasca corta

Senza infamia e senza lode, Francesca Fangio e Martina Carraro. Le due azzurre passano alle semifinali dei 200 rana agli Europei di nuoto in vasca corta di scena nella piscina di Otopeni, in Romania, con rispettivamente l’undicesimo ed il tredicesimo tempo complessivo.

Entrambe piazzate nella terza ed ultima batteria, le due azzurre nuotano a frequenza controllata, accontentandosi di una prova senza troppi fronzoli per passare il turno. Bastano la quarta e la quinta piazza, in 2’22”98 ed in 2’23”26 per superare il primo taglio ed essere nuovamente ai blocchi di partenza nel pomeriggio.

Miglior crono dell’olandese Tes Schouten, bronzo agli ultimi Mondiali a Melbourne nella specialità, con un discreto 2’20”38, con le sole danesi Thea Blomstemberg e Clara Rybak Andersen a scendere sotto il muro dei due minuti e ventuno secondi. Passa anche l’estrone Eneli Jefimova, ieri vincitrice nei 100 avanti a Benedetta Pilato, con l’ottavo tempo in 2’22”27.

Foto: LaPresse