Nuoto, Alberto Razzetti e Thomas Ceccon gestiscono e sono in semifinale nei 200 misti a Otopeni

La parola d’ordine è stata gestione. Alberto Razzetti e Thomas Ceccon si sono qualificati per le semifinali dei 200 misti uomini degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). La terza giornata di heat della rassegna continentale ha preso il via e nell’alternarsi degli stili i due azzurri si sono potuti permettere un atteggiamento in acqua conservativo.

Ceccon, che ha scelto di non affrontare questa distanza in vasca lunga, non è al top della condizione e ha deciso di risparmiare il più possibile nel corso della propria batteria. Il crono di 1:58.01 (14° dell’overall) la dice lunga sulla prova del veneto, che di base è stanco per la stagione autunnale affrontata tra Coppa del Mondo e Assoluti di Riccione.

Un ragionamento simile l’ha fatto Razzetti. Il primatista italiano ha spinto abbastanza le prime due frazioni a farfalla e a dorso, per poi tirare un po’ i remi in barca a rana e soprattutto a stile libero, chiudendo con il nono crono di 1:57.19. Giusto sottolineare che il ligure abbia come personale 1:51.54 e Ceccon 1:51.90, di conseguenza ci sono possibilità per scendere decisamente al pomeriggio dal punto di vista cronometrico.

In vetta alla graduatoria complessiva troviamo i due britannici Duncan Scott e Joe Litchfield, rispettivamente con i crono di 1:52.90 e di 1:54.51, in selezione interna vista la presenza di Thomas Dean e di Evan Jones. Per questo, gli ultimi due citati, pur essendo quinto in 1:54.74 e ottavo in 1:5623, sono stati tagliati dal penultimo atto.

