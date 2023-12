Nuoto, Europei vasca corta 2023: Italia seconda nella 4x50 maschile, si profila il duello con la Gran Bretagna per l'oro

Sarà ancora Italia-Gran Bretagna nella finale della 4×50 stile libero maschile. Giovanni Izzo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano guadagnano senza troppi patemi la qualificazione all’ultimo atto negli Europei 2023 di nuoto in vasca corta, a Otopeni, alle spalle deli britannici.

I due quartetti sembrano viaggiare a due velocità differenti rispetto alle altre. Solo qualche problemino in apertura per Izzo, che ha però saputo recuperare al meglio nei secondi 25 metri rendendo la vita più semplice a Miressi, che con la sua prestazione distanzia tutti gli altri; diventa dunque una ‘passeggiata’ ad alta frequenza per Zazzeri e De Plano.

Avanti rimane la Gran Bretagna: ovviamente per loro il miglior crono in 1’23”81, trentacinque centesimi in più rispetto agli azzurri (1’24”16) con Matthew Richards, Duncan Scott, Alexander Cohoon e Lewis Burras. Le altre nazionali sono lontane: la Grecia è terza a quasi un secondo dagli azzurri (1’25”15), nella finale di stasera anche Olanda, Ungheria, Romania, Finlandia ed Estonia.

Sarà dunque un duello all’ultimo sangue tra azzurri e britannici, un duello che non ci fu due anni fa e che vide gli azzurri perdere l’oro per soli tre centesimi al cospetto dell’Irlanda.

