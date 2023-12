Nuoto, chi è Daniel Wiffen? Un atleta in grande crescita nel mezzofondo e temibile in chiave Parigi 2024

Un altro nuotatore da tenere in grande considerazione. Il mezzofondo della vasca è decisamente agitato negli ultimi mesi e ne abbiamo avuto una grande dimostrazione per quanto accaduto a livello maschile nelle Finali mondiali a Fukuoka degli 800 e dei 1500 stile libero con crono davvero incredibili. Ecco che questa tendenza sta proseguendo in questo avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il riferimento è all’irlandese Daniel Wiffen. L’atleta in questione si era messo in evidenza nel corso del 2023 e nella rassegna iridata aveva colto due quarti posti nelle 16 e nelle 30 vasche, realizzando il primato europeo nella prima specialità citata di 7:39.19. Riferimenti cronometrici che avevano lasciato intendere che non ci si trovasse al cospetto di una meteora, bensì di un nuotatore in evoluzione.

La conferma è arrivata nel corso degli Europei in vasca corta a Otopeni (Romania). In questa sede Wiffen si è preso gli ori nei 400 e nei 1500 sl, con crono di grande spessore. Sulla prima distanza menzionata si è imposto con il 14° tempo alltime di 3:45.47, mentre nell’altra è andato oltre, ovvero terzo tempo alltime di 14:09.11. In quest’ultimo caso solo il tedesco Florian Wellbrock (14:06.88) e Gregorio Paltrinieri (14:08.06) sono stati capaci di fare meglio.

Wiffen ha dimostrato, quindi, di spaziare nello stile libero e questa qualità potrebbe essergli molto utile in prospettiva olimpica, specialmente pensando agli 800 e ai 1500 sl, dal momento che le prestazioni che sta ottenendo in vasca corta lasciano presagire un’evoluzione anche in quella lunga.

Foto: LaPresse