Nuoto, Alessandro Miressi: “Mi aspettavo che Grousset andasse sotto i 46″, domani combatteremo fino alla fine”

Alessandro Miressi, entrato in semifinale con il miglior tempo, ha ottenuto il secondo crono d’ingresso nell’ultimo atto dei 100 metri stile libero maschili agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta, in corso ad Otopeni (Romania): l’azzurro a fine gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Si preannuncia un duello col francese Maxime Grousset per l’oro: “Domani sicuramente sarà una bella finale, combattuta. Comunque me l’ aspettavo che Grousset facesse più o meno sotto i 46″ oggi, lui è molto forte in corta, quindi domani siamo accanto e cercheremo di combattere fino alla fine“.

La condotta di gara odierna e le impressioni per la finale: “Oggi ho provato ad essere un po’ aggressivo, anche perché ho visto che nella prima semifinale hanno fatto 46″ basso, il mio obiettivo era andare sotto i 46″ oggi pomeriggio, domani ci proviamo“.

Foto: LaPresse