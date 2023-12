Next Gen ATP Finals 2023, la finale sarà tra il francese Arthur Fils ed il serbo Hamad Medjedovic

Si sono disputate a Gedda, in Arabia Saudita, le semifinali delle Next Gen ATP Finals 2023 di tennis, torneo riservato agli atleti Under 21 che hanno raccolto il maggior numero di punti nel ranking ATP nel corso dell’anno solare: l’ultimo atto opporrà il transalpino Arthur Fils al serbo Hamad Medjedovic.

La seconda semifinale, infatti, è terminata anzitempo, a causa del ritiro dell’elvetico Dominic Stricker (numero 3), nel corso del secondo set del match del penultimo atto contro il serbo Hamad Medjedovic (numero 6), in vantaggio per 4-3 (5) 2-1 al momento dello stop dello svizzero, giunto dopo 37 minuti di gioco.

Nella prima semifinale, invece, il derby transalpino era andato ad Arthur Fils (numero 1), il quale oggi ha piegato in quattro set il connazionale Luca Van Assche (numero 2), battuto con il punteggio di 2-4 4-1 4-3 (1) 4-3 (6) dopo un’ora e 43 minuti di gioco.

NEXT GEN ATP FINALS 2023 – RISULTATI 1° DICEMBRE

Semifinali

Arthur Fils (Francia, 1) b. Luca Van Assche (Francia, 2) 2-4 4-1 4-3 (1) 4-3 (6)

Hamad Medjedovic (Serbia, 6) b. Dominic Stricker (Svizzera, 3) 4-3 (5) 2-1 ritiro

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI