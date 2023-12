Golf: Matteo Manassero secondo a metà South African Open Championship 2023, Svensson sale in testa

Dalla Svezia alla Svezia, non cambia il Paese di provenienza del leader al South African Open Championship 2023 sponsorizzato dalla Investec. Al comando, infatti, si porta Jesper Svensson, 27 anni, passato proprio quest’anno di livello dal Challenge Tour. Per lui -5 di giornata e -9 totale con sette birdie e due bogey.

La bella notizia, per l’Italia, è legata a Matteo Manassero, che si porta in seconda posizione girando in -4 per la seconda volta, in questo caso con cinque birdie e un bogey. -8 per lui, che è ora assieme all’ex leader, Joakim Lagergren, e al sudafricano Casey Jarvis che rimane dov’era.

Quinta posizione a -7 per i francesi David Ravetto e Frederic Lacroix e il padrone di casa Ryan van Velzen, mentre nel novero degli ottavi a -6 il rapporto è ben più che ribaltato. In quota Sudafrica si trovano Louis de Jager, Hennie du Plessis e Oliver Bekker, in quota Francia Romain Langasque e, per chiudere, c’è anche il tedesco Matti Schmid.

Decisamente di valore la situazione italiana a metà torneo: Francesco Laporta e Renato Paratore sono nell’immenso gruppo dei quindicesimi a -4, mentre resta tra i ventiseiesimi a -3 Andrea Pavan. Per tutti loro è sostanzialmente la conferma rispetto a ieri. Passano il taglio anche Filippo Celli e Lorenzo Scalise, pari con il par al 59° posto, mentre resta fuori Edoardo Molinari, 80° a +2 nonostante il -2 odierno.

