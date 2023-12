Next Gen ATP Finals 2023: Arthur Fils sconfitto da Hamad Medjedovic nella finale a Jeddah

Hamad Medjedovic batte Arthur Fils nella finale delle Next Gen ATP Finals 2023 a Jeddah, in Arabia Saudita. L’ultimo evento dell’anno va al serbo, che si impone da decisamente non favorito con il punteggio di 3-4(6) 4-1 4-2 3-4(7) 4-1. Il protetto di Djokovic diventa così il primo serbo a prevalere nell’evento.

Nel primo set non ci sono particolari scossoni: i due si equivalgono, ognuno con le proprie armi, e alla fine si arriva al tie-break. Questo viene sostanzialmente guidato da Medjedovic, che però dal 6-4 in proprio favore si disgrega gettando al vento due set point e, nel complesso, giocandosi davvero male la propria chance e poi regalando, nei fatti, a Fils l’8-6.

il secondo parziale dimostra che il francese non è però tranquillissimo, anzi il primo vero passaggio a vuoto è suo. Il serbo ringrazia, trova un fondamentale break a 15 e non si volta indietro, facendo ciò che basta in termini di ordine del gioco per arrivare a 4-1.

Storia non dissimile si verifica a inizio terzo set, con il transalpino di nuovo sorpreso da Medjedovic, il quale scappa sul 2-0. Il canovaccio è lo stesso del parziale precedente, con il ventenne di Novi Pazar che non ha problemi a chiudere.

Nel quarto si rianima Fils, e con una spettacolare volée trova tre palle break sul 2-1 dopo averne già avuta una sull’1-0. Il suo avversario resiste su tutta la linea e riesce in qualche modo a forzare il tie-break, nel quale il francese spreca un vantaggio di 3-1 e il serbo un match point finito in rete di rovescio sul 5-6. Medjedovic trema, il classe 2004 ringrazia e passa per 9-7: si va al quinto.

Stavolta, però, il transalpino cade per davvero: si ritrova a subire un’altra volta il break a inizio parziale e anche in quest’occasione il recupero non gli riesce. Medjedovic, dal canto suo, non trema: è un ace a sigillare la fine.

L’ultimo match ufficiale (benché senza punti e con sistema di score particolare) del 2023 si conclude con tanti numeri simili (e punti vinti con la prima sopra l’80%), ma con una differenza importante. Medjedovic, infatti, fa 3/4 sulle palle break, Fils 0/4.

