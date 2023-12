NBA, risultati della notte (6 dicembre): Bucks e Lakers in semifinale nell’In-Season Tournament

Si sono giocati quest’oggi i due rimanenti quarti di finale nell’In Season Tournament, la grande novità della stagione NBA di quest’anno. Altre due franchigie spenderanno dei giorni a Las Vegas: andiamo a scoprire come si sono svolti i due confronti in questione.

I Milwaukee Bucks (15-6) entrano in semifinale battendo per 146-122 i New York Knicks (12-8): partita letteralmente dominata da Giannis Antetokounmpo e compagni. Il greco si esibisce, peraltro, in una performance degna della sua fama, da 35 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Bene anche i compagni, soprattutto Damian Lillard con 28, Malik Beasley con 18 e Khris Middleton con 14. Ai Knicks non bastano gli spettacolari 41 di Julius Randle, come nemmeno i 23 di RJ Barrett e i 24 di Jalen Brunson; pagati pesantemente i 2 e 0 di Mitchell Robinson e Quentin Grimes, partiti in quintetto.

La vera partita lottata, e fino alla fine, è quella tra Los Angeles Lakers (13-9) e Phoenix Suns (12-9). Superbo LeBron James con 13 punti, 8 rimbalzi e 11 assist (oltre a 5 palle recuperate), fondamentale anche Anthony Davis con 27 e 15 rimbalzi e anche, dalla panchina, Austin Reaves con 20. Ai Suns, dopo un brutto primo quarto, non basta la rimonta nel terzo per girare a proprio favore l’incerto finale. 31 i punti di Kevin Durant, 21 a testa per Grayson Allen e Devin Booker (il quale aggiunge 11 rimbalzi).

Le semifinali, dunque, vedranno incontrarsi da una parte Bucks e Indiana Pacers, dall’altra Lakers e New Orleans Pelicans. L’appuntamento è a tra poco meno di 48 ore, con la finale prevista per la notte italiana tra sabato 9 e domenica 10. In mezzo, la programmazione della stagione regolare proseguirà in maniera normale.

NBA IN-SEASON TOURNAMENT: RISULTATI QUARTI DI FINALE

Milwaukee Bucks-New York Knicks 146-122

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 106-103

