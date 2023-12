NBA, risultati della notte (28 dicembre): Kevin Durant, tripla doppia d’oro per i Suns. Vincono Bucks e 76ers

Sei le partite disputate nell’ultima notte NBA, caratterizzate da una buonissima produzione offensiva da parte delle superstar della lega nonché da una fase nella quale ne stanno succedendo di parecchi colori: da Aaron Gordon morso da un cane (con 21 punti di sutura a viso e mani) agli Atlanta Hawks che segnano almeno 100 punti da 87 partite, ma non è un dato di chissà quale rilevanza se parametrato poi ai risultati effettivi.

Entrando in campo, ecco che i Toronto Raptors (12-18) passeggiano per 102-132 sui Washington Wizards (5-25), con appena 4’40” giocati da Danilo Gallinari del quale si possono immaginare i livelli di insoddisfazione per la situazione in cui si trova. Per i canadesi 26 di OG Anunoby, 22 e 11 assist di Pascal Siakam, 20 e 12 rimbalzi di Scottie Barnes. I Philadelphia 76ers (21-9) vanno a vincere sul parquet degli Orlando Magic (18-12) per 91-112 con una gran prova di squadra , Tyrese Maxey a quota 23 e la coppia Tobias Harris-De’Anthony Melton con 22 a testa. Inutili per i padroni di casa i 24 di Franz Wagner, i 20 di Jalen Suggs e i 19 di Paolo Banchero.

Tutto facile anche per i Milwaukee Bucks (23-8), che si liberano con molta più tranquillità dello sperato dei Brooklyn Nets (15-16): 122-144 con 32 punti e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, cui mancano due assist per fare la tripla doppia, e 27 con 10 assist di Khris Middleton. Male quasi tutto il quintetto dei Nets, molto meglio la panchina con 21 e 10 rimbalzi di Jalen Wilson. Riescono a vincere in casa gli Oklahoma City Thunder (20-9), unici a farlo nella notte, contro i New York Knicks (17-13). Nel 129-120 si distinguono i doppi 36 punti di Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, con il primo che non va troppo lontano dalla tripla doppia. Per i Knicks 25 di Julius Randle e 24 di Jalen Brunson.

I Phoenix Suns (15-15) trovano la vittoria sugli Houston Rockets (15-14) per 113-129 e possono anche veder festeggiare Kevin Durant, autore con 27 punti, 10 rimbalzi e 16 assist della 18a tripla doppia in carriera e prima in maglia Suns, nonché del massimo in carriera di assist. Ci sono anche 27 punti di Eric Gordon, mentre per i Rockets se ne contano 24 per Alperen Sengun e 12 per Jalen Green. Infine, i Dallas Mavericks (18-13) devono cedere ai Cleveland Cavaliers (18-13) per 110-113 nonostante i 39 punti di Luka Doncic. Il protagonista arriva dalla panchina ed è Caris LeVert con 29 punti, ma i 24 con 23 rimbalzi di Jarrett Allen non sono esattamente cosa che non si fa notare.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Toronto Raptors 102-132

Orlando Magic-Philadelphia 76ers 92-112

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 122-144

Oklahoma City Thunder-New York Knicks 129-120

Houston Rockets-Phoenix Suns 113-129

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers 110-113

Foto: LaPresse

