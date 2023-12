NBA, risultati della notte (26 dicembre): mostruoso Doncic da 50 punti. I Celtics piegano i Lakers

Nella serata di ieri e nella notte italiana di oggi si sono giocate cinque partite della stagione 2023-2024 di NBA . Sicuramente la sfida più attesa era quella tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics, ma erano tante le partite da non perdere.

Sono i Boston Celtics a vincere il big match di giornata e a superare i Los Angeles Lakers per 115-126. Match che Boston domina per metà del primo quarto, dove tocca subito il +18, ma poi i Lakers tornano prepotentemente in partita, guidati da un Anthony Davies che chiuderà con 40 punti e 13 rimbalzi. Ma dopo aver chiuso il gap ed essere passati in vantaggio a inizio ripresa i Lakers cedono e Boston scappa grazie, anche, ai 28 punti e 11 rimbalzi di Porzingis.

Soffrono i Denver Nuggets, ma alla fine hanno la meglio dei Golden State Warriors per 120-114. Match combattutissimo, dove nessuna delle due squadre riesce a scappare via e dove le stelle danno spettacolo, ma non riescono a fare la differenza, con un Curry da soli 18 punti, mentre Jokic chiude con 26 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Vincono anche i New York Knicks che fermano la corsa dei Milwaukee Bucks imponendosi 129-122. Non bastano ai Bucks i 32 punti a testa di Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo (con anche 13 rimbalzi) per evitare il ko con i Knicks, che dopo il primo quarto guidano sempre, grazie ai 38 punti di Jalen Brunson.

Vincono i Miami Heat che in casa fermano la corsa dei Philadelphia 76ers 119-113. Match molto combattuto e che Miami vince nell’ultimo quarto, guidata da un Jaime Jaquez Jr. da 31 punti e 10 rimbalzi, ma anche da un Bam Adebayo da 26 punti e 15 rimbalzi. Infine, vittoria esterna per i Dallas Mavericks in casa dei Phoenix Suns per 114-128. Sfida che vede Dallas guidare per oltre tre quarti, poi i Suns reagiscono, rimontano e passano in vantaggio, ma nel quarto quarto i Mavs scappano via grazie a un Luka Doncic in versione natalizia e che chiude con 50 punti e 15 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (26 DICEMBRE)

New York Knicks – Milwaukee Bucks 129-122

Denver Nuggets – Golden State Warriors 120-114

Los Angeles Lakers – Boston Celtics 115-126

Miami Heat – Philadelphia 76ers 119-113

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 114-128

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...