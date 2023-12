NBA, risultati della notte (12 dicembre): Fontecchio non basta a Utah. Williamson travolge Minnesota, vittorie di Milwaukee e Philadelphia

Dopo la pausa per la fase finale dell’In-Season Tournament, ritorna il consueto programma della Regular Season con una nottata da tredici partite e con il miglior Simone Fontecchio della stagione. Il giocatore italiano sta sfruttando al meglio l’assenza di Lauri Markkanen, ma i suoi 19 punti in 23 minuti (con anche 4 stoppate) non sono bastati agli Utah Jazz per avere la meglio degli Oklahoma City Thunder, che si sono imposti per 134-120 con 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander. Per Utah da segnalare anche la prestazione da 30 punti e 7 assist del rookie Keyonte George.

Per OKC è un successo che va a consolidare il secondo posto in solitaria, avvicinando anche il primo, attualmente occupato dai Minnesota Timberwolves, che sono, però, stati sconfitti dai New Orleans Pelicans di uno scatenato Zion Williamson. Neanche la miglior difesa della lega riesce a contenere l’ex prima scelta del Draft 2019, che cancella le critiche degli ultimi giorni sul suo peso e mette a referto 36 punti nel successo dei Pelicans per 121-107.

Ennesimo record per Luka Doncic, che diventa il più giovane di sempre a raggiungere le 1000 triple segnare in carriera in NBA. Lo sloveno, con 35 punti, guida i suoi Dallas Mavericks alla vittoria, espugnando per 120-113 il campo di una Memphis che continua a perdere, nonostante i 41 punti di Jaren Jackson Jr, e attende con impazienza il ritorno in campo di Ja Morant.

Sono diciassette le sconfitte consecutive dei San Antonio Spurs e non era mai successo nella storia della franchigia. L’ultimo ko è quello contro gli Houston Rockets (93-82), arrivati, invece, al decimo successo di fila in casa. Alla squadra di Popovich non basta un Victor Wembanyama da 15 punti, 18 rimbalzi e anche 5 stoppate.

La sfida tutta serba tra Nikola Jokic e Bogdan Bogdanovic vede quest’ultimo grandissimo protagonista, alla sua miglior prestazione della carriera in NBA con 40 punti (10 triple realizzate), ma è il primo a festeggiare la vittoria dei suoi Denver Nuggets sugli Atlanta Hawks per 129-122. Ci sono 25 punti per Jokic, mentre sono 29 quelli di Jamal Murray.

Restando nella Western Conference, i Sacramento Kings superano 131-118 i Brooklyn Nets con una notevole prestazione di squadra al tiro (25 triple segnate) e con 29 punti di De’Aaron Fox. Vincono anche i Los Angeles Clippers, che ottengono il quinto successo consecutivo superando i Portland Trail Blazers per 132-127 con 34 punti di Kawhi Leonard, mentre ai Blazers non bastano i 38 punti di Anfernee Simons.

Passando ad Est nell’altra conference, spicca il successo ai supplementari dei Milwaukee Bucks sui Chicago Bulls. Finisce 133-129 per Antetokounmpo e compagni, con il greco che è ovviamente protagonista con 32 punti e 12 rimbalzi. I Bulls hanno avuto un DeMar DeRozan da 41 punti e 11 assist, con anche il canestro che aveva portato la sfida al supplementare.

Tutto davvero facilissimo per i Philadelphia 76ers, che passeggiano contro gli Washington Wizards per 146-101, chiudendo i conti già dopo il primo quarto (43-27). Joel Embiid mette a referto 34 punti ed 11 rimbalzi, supportato da un Tyrese Maxey da 24 punti; mentre serata no per Danilo Gallinari, che gioca appena 10 minuti senza nessun tiro dal campo e con solo due punti dalla lunetta.

Paolo Banchero esce dal campo per una distorsione alla caviglia nel terzo quarto, ma poi ci ritorna e completa l’opera per i suoi Orlando Magic, che vincono 104-94. Ci sono 20 punti e 10 rimbalzi per la prima scelta del Draft dello scorso anno, con anche un buonissimo contributo dal tedesco Franz Wagner, che firma 19 punti e 8 rimbalzi.

Vittoria di misura dei Miami Heat, che superano 116-114 gli Charlotte Hornets con 23 punti di Jimmy Butler e soprattutto 24 di Duncan Robinson, che replicano ad un Terry Rozier da 34 punti e 13 assist. Vincono anche i New York Knicks, che si affidano a Julius Randle (34 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) nel successo 136-130 contro i Toronto Raptors.

Diventano venti le sconfitte consecutive dei disastrosi Detroit Pistons. Una striscia negativa che continua dopo il ko con gli Indiana Pacers, che ritrovano subito la vittoria dopo aver perso la finale dell’In-Season Tournament contro i Lakers. Finisce 131-123 con un Tyrese Haliburton da soli 14 punti, ma con 16 assist e soprattutto con un Bennedict Mathurin da 30 punti.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets – Miami Heat 114-116

Detroit Pistons – Indiana Pacers 123-131

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 104-94

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 146-101

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 122-129

New York Knicks – Toronto Raptors 136-130

Houston Rockets – San Antonio Spurs 93-82

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 113-120

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 133-129 d.t.s

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 121-107

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 134-120

Sacramento Kings – Brooklyn Nets 131-118

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers

FOTO: LaPresse