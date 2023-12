NBA, i risultati della notte (29 dicembre): sconfitta per i Jazz di Fontecchio, tripla doppia di Nikola Jokic

Altra grande notte in NBA, con ben otto partite andate in scena nella notte per la regular season 2023-2024. Scende in campo anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Utah Jazz contro i New Orleans Pelicans: scopriamo insieme come sono andate quindi le sfide disputate oltreoceano facendo un breve recap.

Serve un overtime ai Boston Celtics (24-6) per avere la meglio sui Detroit Pistons (2-29) col punteggio di 128-122: 35 punti di Kristaps Porzingis e doppia doppia di Jayson Tatum (31 punti e 10 assist) tra i padroni di casa, mentre ai Pistons non bastano i 31 punti di Cade Cuddingham. Vittoria casalinga anche per i New Orelans Pelicans (18-14) sugli Utah Jazz (13-19) per 112-105 con 26 punti di Brandon Ingram e 22 di CJ McCollum, mentre per gli ospiti 26 punti di Collin Sexton e doppia doppia di Lauri Markkanen – 5 punti in quasi 14’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio. Rispettano il fattore campo anche i Minnesota Timberwolves (23-7) contro i Dallas Mavericks (18-14) per 118-110: Anthony Edwards si scatena e piazza ben 44 punti insieme alla doppia doppia di Rudy Gobert (20 punti ed 11 rimbalzi), mentre tra i Mavs 32 punti di Tim Hardaway Jr.

Colpo esterno degli Indiana Pacers (16-14) sui Chicago Bulls (14-19) col punteggio di 104-120: decisivo il quarto conclusivo da 20-35 di parziale, con Tyrese Haliburton che trascina i suoi con una doppia doppia da 21 punti e ben 20 assist – 22 punti di Patrick Williams e 21 di DeMar DeRozan tra i Bulls. Prova di forza casalinga dei Denver Nuggets (23-10) sui Memphis Grizzlies (10-20) per 142-105 in un match mai in discussione: tripla doppia del solito Nikola Jokic (26 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) e 23 punti di Jamal Murray, con Desmond Bane miglior realizzatore dei suoi (23 punti). Sorridono anche i San Antonio Spurs (5-25) che prevalgono sui Portland Trail Blazers (8-22) per 105-118 grazie ai 30 punti di Victor Wembanyama – 29 punti equamente divisi tra Jerami Grant e Malcolm Brogdon tra le fila di Portland ma non bastano ad evitare la sconfitta interna.

Guizzo fuori casa dei Miami Heat (19-12) sui Golden State Warriors (15-16) col punteggio di 102-114: i vice-campioni dello scorso anno indirizzano la partita sui binari giusti nel secondo quarto (26-36), con 26 punti di Tyler Herro e 18 di Jamal Cain dalla panchina – 13 punti ciascuno per Klay Thompson e Steph Curry tra i californiani. Nell’ultimo match della notte NBA i Los Angeles Lakers (17-15) vincono contro gli Charlotte Hornets (7-22) per 133-112: 26 punti per Anthony Davis e 17 per Rui Hachimura, mentre per gli Hornets 20 punti di Miles Bridges e 18 di Terry Rozier.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Detroit Pistons 128-122 dTs

New Orleans Pelicans-Utah Jazz 112-105

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 118-110

Chicago Bulls-Indiana Pacers 104-120

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 142-105

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 105-118

Golden State Warriors-Miami Heat 102-114

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets 133-112

