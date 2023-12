NBA, i risultati della notte (20 dicembre): Embiid trascina Philadelphia al successo contro Minnesota, bene Boston, Denver e i Clippers

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati dieci incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

Tutto facile per Indiana, che domina dal secondo quarto in poi contro Charlotte e si impone per 144-113. Fondamentali per i Pacers i ben quattro giocatori con 18 o più punti a referto, ovvero Buddy Hield (25), Tyrese Haliburton (19, a cui si aggiungono i 13 assist), Aaron Nesmith (19) e Myles Turner (18). Non sono invece sufficienti per gli Hornets i 25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Terry Rozier, i 21 di Brandon Miller e i 19 di Miles Bridges.

Cleveland fa la differenza nell’ultimo quarto sul campo di Utah (23-32) e vince per 124-116. Da segnalare per i Cavaliers i 27 punti di uno sorprendente Sam Merrill, i 23 di Caris Levert e i 18 di Max Strus. In casa Jazz, invece, non bastano i 26 punti e 10 rimbalzi di Lauri Markkanen, i 20 di Collin Sexton e i 19 di Talen Horton-Tucker, in una serata in cui l’italiano Simone Fontecchio parte in quintetto e mette a referto 9 punti, 7 rimbalzi e 2 assist in 36 minuti di gioco.

Esulta Philadelphia: i ragazzi di Nick Nurse giocano soprattutto un ultimo periodo strepitoso (37-26) e conquistano il successo casalingo per 127-113. Sugli scudi in casa 76ers i 51 punti e 12 rimbalzi di uno scatenato Joel Embiid e i 35 (di cui 15 nell’ultimo quarto) di Tyrese Maxey. Ininfluenti per i Timberwolves i 27 punti di Anthony Edwards, i 23 punti e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 21 di Jaden McDaniels.

Anche per Miami l’ultimo quarto è perfetto (26-34) e consente in questo caso agli ospiti di battere Orlando per 106-115. Decisivi per gli Heat (privi di Jimmy Butler) i 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Tyler Herro e i 18 di Bam Adebayo. Non servono invece a nulla ai Magic i 20 punti dalla panchina di Cole Anthony e i 15 punti, 6 rimbalzi e 5 assit di Franz Wagner.

Bella vittoria per Denver, che sconfigge Toronto per 104-113 e conquista la 19ma vittoria stagionale. Il grande protagonista del match è il solito Nikola Doncic, stavolta con 31 punti, 15 rimbalzi e 6 assist, ma va evidenziata anche l’ottima prova da 20 punti di Jamal Murray. Inutili dall’altra parte i 30 punti e 10 rimbalzi e di Scottie Barnes e i 18 di Pascal Siakam.

New York gioca un ottimo match contro Brooklyn e vince per 102-121. Fondamentali per i Knicks i 26 punti e 7 rimbalzi di Julius Randle, i 23 di Donte DeVincenzo e i 19 di Immanuel Quickley, mentre dall’altra parte non sono abbastanza i 20 punti a testa di Cameron Johnson e Cam Thomas.

Anche Atlanta fa la differenza nell’ultimo quarto contro Houston (36-27) e vince in trasferta per 134-127. Da segnalare per gli Hawks i 30 punti e 14 assist del solito Trae Young (per lui quinta gara di fila con almeno 30 punti e 10 assist), i 22 di Bogdan Bogdanovic, i 21 di Dejounte Murray e i 19 punti e 11 rimbalzi di Onyeka Okongwu. Ininfluenti in casa Rockets i 34 punti di Jabari Smith Jr., i 32 punti e 15 assist di Fred VanVleet e i 19 di Dillon Brooks.

Nonostante la pesante assenza di Zach LaVine, Chicago accelera già nel primo quarto (33-22) nel match casalingo contro i Los Angeles Lakers e poi resta avanti fino al 124-108 finale. Al termine dell’incontro il top scorer è DeMar DeRozan con 27 punti (oltre a 9 assist e 7 rimbalzi), ma ciò che conta maggiormente sono gli otto giocatori in doppia cifra dei Bulls (da segnalare la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi di Nikola Vucevic). In casa Lakers non bastano invece i 25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, i 21 di Austin Reaves e i 19 di Anthony Davis.

Sorridono i Los Angeles Clippers, che battono in trasferta Dallas per 120-111 e conquistano la nona vittoria di fila. Sugli scudi per la franchigia californiana (priva di Paul George) Kawhi Leonard con una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi, Norman Powell con 21 punti e James Harden con 17 punti e 11 assist. Non sono invece sufficienti per i Mavericks (senza Kyrie Irving per la sesta gara di fila) i 28 punti, 10 assist e 9 rimbalzi di Luka Doncic e i 21 di Tim Hardaway Jr..

Infine, Boston (senza Jayson Tatum) gioca una grandissima partita sul campo di Sacramento e si impone per 144-119, ottenendo la 21ma affermazione di quest’anno. A fine partita sono addirittura cinque i giocatori del Celtics con 20 o più punti a referto, ovvero Derrick White (28), Jaylen Brown (28), Kristaps Porzingis (24), Jrue Holiday (21) e Payton Pritchard (20). Dall’altra parte sono inutili i 29 punti di De’Aaron Fox e i 13 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

I RISULTATI DI GIORNATA

