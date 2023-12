MotoGP, Marco Bezzecchi verso il 2024: "Bagnaia e Martin restano i riferimenti, Marquez..."

Reduce da un 2023 ben al di sopra delle aspettative, Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali in vista del prossimo Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Mooney VR46 proverà infatti a migliorare il suo terzo posto dell’ultimo campionato piloti, puntando al titolo iridato nella classe regina del Motomondiale in sella ad una Ducati GP23.

“Ho decisamente raccolto un po’ di più delle mie aspettative. Non posso non essere contento. Nel finale, sinceramente avrei voluto fare meglio. La spalla non mi ha aiutato, ma sono orgoglioso di ciò che ho conquistato. Vincere ti cambia il modo di vedere le cose, ti regala un diverso stato mentale di serenità. Perché in quel momento diventi consapevole che ci puoi riuscire. Però, allo stesso tempo, la prima vittoria si riduce ad un giorno solo, ma a partire da quel momento bisogna cercare di essere forti come in quel giorno sempre“, ha raccontato l’azzurro.

“Come ho sempre detto, ci ho pensato molto, ho fatto un ragionamento abbastanza lungo. La mia è stata una scelta un po’ di cuore e un po’ di cervello. Io sto bene dove sono, ma questa scelta è ovviamente legata ai miei risultati. Nella mia carriera ho sempre fatto risultati migliori se mi trovavo bene con la squadra“, ha spiegato Bezzecchi alla Gazzetta dello Sport sulla scelta di rimanere in Mooney VR46.

Su un possibile futuro vestito di rosso con il team ufficiale Ducati: “Fortunatamente ho un buon rapporto con tutti e mi piacerebbe tantissimo un futuro in Ducati ufficiale. Per me sarebbe qualcosa di stupendo“. Il Bez ha poi commentato l’arrivo nell’orbita Ducati di un nuovo “gallo nel pollaio”, Marc Marquez: “In realtà siamo sempre otto. In Ducati abbiamo già il campione del mondo e il secondo. Bagnaia e Martin sono il riferimento indiscusso, non sarebbe facile comunque. Poi, ovviamente, Marquez è fortissimo“.

Credit: MotoGP.com Press

