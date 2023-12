Motocross, stabilita la sede del Gran Premio d’Italia 2024. Il calendario aggiornato del Mondiale

Infront Moto Racing ha fornito degli aggiornamenti importanti sul calendario del Mondiale Motocross 2024, che inizierà il weekend 9-10 marzo in Argentina e sarà composto da 20 tappe complessive. Alla fine dei campionati iridati MXGP e MX2, ci sarà poi spazio come di consueto per il mitico Cross delle Nazioni, in programma a Matterley Basin (in Gran Bretagna) dal 5 al 6 ottobre.

Una delle ultime novità riguarda proprio il Bel Paese, con l’assegnazione a Maggiora del Gran Premio d’Italia 2024 nel fine settimana del 15-16 giugno. La pista piemontese ospiterà per l’occasione anche la massima categoria del motocross femminile (WMX) e l’Europeo 125 (EMX125). Ufficiali dunque almeno tre tappe sul suolo italiano, con il terzo atto stagionale a Riola Sardo (6-7 aprile) ed il quarto a Pietramurata (13-14 aprile).

Il calendario però è ancora incompleto e restano vacanti i seguenti slot: il Gran Premio d’Europa (23-24 marzo) e gli appuntamenti di fine stagione fissati per il 14-15 e 28-29 settembre. Quest’ultima finestra potrebbe essere riservata proprio ad un circuito nostrano, ma bisognerà attendere le prossime settimane per avere risposte in tal senso. Annunciato anche il ritorno del Motocross delle Nazioni Europee, kermesse che si terrà in Romania dal 14 al 15 settembre.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo

