MotoGP, Luigi Dall’Igna risponde a muso duro a Martin: “Un Mondiale non si perde per una gomma”

Mettere i puntini sulle i. Luigi Dall’Igna ha voluto ribadire un concetto molto chiaro in un’intervista concessa a Speedweek, in riferimento alle dichiarazioni dello spagnolo Jorge Martin, secondo nel campionato 2023 di MotoGP alle spalle di Francesco Bagnaia. Quest’ultimo si è lamentato in maniera importante del rendimento delle gomme, che ne hanno condizionato la prestazione specialmente nell’appuntamento di Lusail (Qatar).

Una polemica con la Michelin, che ha coinvolto anche Piero Taramasso, rappresentante in top-class del costruttore degli pneumatici francesi, e Gino Borsoi (Team Panagar di Ducati Pramac). A questo proposito Dall’Igna, nel suo ruolo di Direttore Generale di Ducati Corse, ha voluto rispondere alle accuse dell’iberico.

“Un pilota deve accettare queste cose. Naturalmente se accade nella fase decisiva del campionato, fa più male. Ma non si vince o si perde un Mondiale per colpa di una gomma“, ha affermato il manager/ingegnere nostrano. “Si vince o si perde per gli errori commessi nell’arco della stagione. Se si vuole migliorare, bisogna concentrarsi su questi errori e fare un passo avanti, magari provando a vincere il titolo con una gara di anticipo“, ha aggiunto Dall’Igna.

Parole molto chiare per porre un freno, evidentemente, ai contrasti dialettici interni alla scuderia di Borgo Panigale che si prepara per una non semplice gestione nel 2024, visto l’arrivo di Marc Marquez nel Team Gresini, motivatissimo e con grandi ambizioni. Una sfida per Dall’Igna e soci quella di riuscire a tenere sotto il livello di guardia la tensione.

Foto: LaPresse

