MotoGP, Davide Tardozzi: “Dall’Igna ha cambiato la storia. Ora siamo in continua evoluzione”

Il direttore sportivo della Ducati a cuore aperto. In un’intervista concessa a Autosport/Motorsport.com, Davide Tardozzi ha parlato della storia recente della “Rossa di Borgo Panigale”: dalla rimonta tecnica sugli altri marchi della MotoGp al dominio di questi anni, con Francesco “Pecco” Bagnaia in sella alla moto capace di vincere due mondiali piloti consecutivi.

Così Tardozzi: “Credo che con l’arrivo del direttore generale Gigi Dall’Igna e del nuovo management, la storia è cambiata dopo il 2014 e quindi abbiamo iniziato una nuova storia in MotoGP con la nuova moto che abbiamo sviluppato anno per anno”.

Poi ha proseguito dicendo: “Questa moto non è una rivoluzione, ma è l’evoluzione di quella del 2015. Quindi, siamo arrivati a questo punto in cui tutti sono molto competitivi. Eravamo in difficoltà quando tutti dicevano ‘solo Casey Stoner può guidare la moto’. Ora siamo arrivati al punto in cui abbiamo otto piloti e tutti sono molto competitivi. Questo è un aspetto che ci ha reso davvero orgogliosi del nostro lavoro“.

Infine proiettandosi sul futuro, Davide Tardozzi ha specificato: “Penso che in questo momento siamo arrivati al punto in cui possiamo gestire i risultati considerando che non abbiamo mai smesso di evolvere la moto, perché i nostri concorrenti sono onestamente molto forti e abbiamo paura che possano trovare qualcosa che li renda più veloci di noi. Ma, alla fine, siamo contenti di questa situazione”.

Foto: LiveMedia/Alessio Marini

