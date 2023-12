Milano Premier Padel P1: out tutte le tre wild card italiane, domani tocca alle donne

Primi risultati, prime emozioni all’Allianz Cloud, che ha aperto le porte ai big del padel. Il tabellone maschile di Milano Premier Padel P1, ultima prova del 2023 del circuito, si è allineato al secondo turno, quello in cui entreranno in scena – tra martedì e mercoledì – le 16 teste di serie. Domani, come secondo match della sessione pomeridiana al via non prima delle 18, i primi a entrare in pista saranno Federico Chingotto e Paquito Navarro (4), opposti agli italo-argentini Aris Patiniotis e Facundo Dominguez, che in serata hanno sconfitto 6-2 6-2 gli spagnoli Huete Hernandez/Gil.

Tra le donne, invece, ecco due delle quattro coppie più forti del pianeta: le teste di serie numero 3, Delfina Brea e Bea Gonzalez, sono attese non prima delle 18 dalla spagnola Beatriz Caldera Sanchez e dalla portoghese Ana Catarina Nogueira, mentre è enorme l’attesa per l’esordio in Italia nel circuito Premier Padel di Alejandra Salazar, che con Sofia Araujo forma la testa di serie numero 4 e nel terzo match della sessione mattutina (al via alle 10) se la vedrà con la spagnola Marina Martinez Lobo e con la svedese Carolina Navarro Bjork dopo aver saltato per infortunio il Major di luglio al Foro Italico. In campo, tra gli altri, anche Lucas Bergamini e Victor Ruiz, teste di serie numero 9 ma finalisti della scorsa edizione all’Allianz Cloud.

I RISULTATI ODIERNI – Nel day 1 di Milano Premier Padel P1, che ha visto tra gli altri la presenza di Fabio Fognini, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, il grande protagonista è stato l’eterno Miguel Lamperti, che a 45 anni – e in coppia con un talento, José Jimenez Casas, di 26 più giovane – si è divertito e ha dato spettacolo. Lamperti e Jimenez hanno sconfitto gli azzurri Flavio Abbate e Marco Cassetta (wild card) in due set (6-2 7-5), guadagnandosi un secondo turno tutto da vivere contro i ‘Superpibes’ Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (3). “Spero sempre che José possa contagiarmi con la sua gioventù…”, le parole dell’argentino.

Oltre ad Abbate/Cassetta, sono uscite di scena anche le altre due coppie italiane che hanno ricevuto la wild card: Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi sono stati sconfitti 6-3 6-4 da Lijo/Cepero, mentre Simone Cremona e Lorenzo Di Giovanni hanno lottato per un set contro Zapata/Guerrero prima di cedere 7-5 6-1. Out anche l’italo-argentino Nicolas Suescun, in coppia con lo spagnolo Victor Mena (6-4 7-6 contro Tison/Garcia) e, nelle qualificazioni femminili, Lorena Vano (battuta 6-2 6-2, con la spagnola Manquillo Alarza, da Clasca Vidiella/Piltcher). L’unico successo, oltre a quello di Patiniotis/Dominguez, è stato quello di un altro italo-argentino, Denis Perino: con lo spagnolo Jorge Ruiz, l’azzurro – numero 40 del ranking FIP – ha battuto 6-2 6-1 i fratelli Pedro e Alvaro Melendez Amaya.

Foto: PadelFip