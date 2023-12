WTA Angers 2023, Elisabetta Cocciaretto approda ai quarti di finale: vittoria in rimonta contro Naef

Prosegue il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel WTA125 di Angers, in Francia. Nel torneo indoor transalpino la nostra portacolori (n.48 del ranking) si è imposta in rimonta contro la svizzera Celine Naef per 2-6 6-3 6-1. Dopo un primo set incerto, Cocciaretto ha trovato la retta via, facendo la differenza con il suo tennis di grandi anticipi. Nei quarti di finale la prossima avversaria sarà la francese Chloe Paquet (n.186 del ranking), a segno a sorpresa contro Alize Cornet (n.116 WTA) con il punteggio di 6-3 7-6 (5).

Nel primo set le difficoltà di Elisabetta al servizio sono evidenti. La partenza è ad handicap, sotto 0-2. La reazione c’è nel quinto game, ma le criticità alla battuta sono tali che la svizzera faccia un bello e il cattivo tempo, specie quando è la seconda di servizio a essere usata da Cocciaretto. Lo score di 6-2 parla chiaro.

Nel secondo set, dopo uno scambio di cortesie nei primi due game, la nostra portacolori trova il modo di mettere a frutto le sue grandi qualità di lottatrice, strappando nuovamente il servizio a Naef e tenendo finalmente i turni in battuta. Il 6-3 conforta l’allieva di Fausto Scolari.

Nel terzo set l’inerzia della partita è completamente cambiata ed Elisabetta domina la scena, mettendo in mostra alcuni colpi del proprio repertorio. Sullo score di 6-1 cala il sipario.

Foto: LaPresse