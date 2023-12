Milano-Cortina 2026, Flavio Delvai sul trampolino di Predazzo: “Lavori a buon punto”

Si avvicinano sempre di più le attese Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che sono state spesso attenzionate per i problemi infrastrutturali, specie per quanto riguarda i budelli per slittino, bob e skeleton. La situazione sembra migliore invece per quanto concerne il trampolino di Predazzo, i cui lavori di ristrutturazione sono a buon punto.

Lo annuncia il direttore marketing del consorzio Val di Fiemme-Obereggen, Flavio Delvai: “Sono già a buon punto i lavori di rifacimento dei trampolini allo stadio del salto di Predazzo e di costruzione delle nuove tribune allo stadio del fondo a Lago di Tesero“.

Delvai ha aggiornato anche sulla situazione dei prossimi eventi in Val di Fiemme: “La prima settimana di gennaio, utilizzeremo la pista Olimpia 3 del Cermis per la epica gara di Coppa del Mondo di sci da fondo Tour de Ski”.

La notizia positiva per gli appassionati riguarda il trampolino di Predazzo: le Olimpiadi si avvicinano e l’Italia da questo punto di vista si vuole presentare con un impianto all’altezza.

