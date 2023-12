Milano-Cortina 2026, Attilio Fontana sulla pista da bob: “Decisione entro la fine dell’anno”

Continua a tenere banco la questione relativa alla sede delle competizioni di bob, skeleton e slittino in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Quando mancano ormai poco più di due anni alla rassegna a cinque cerchi (ma la pista dovrebbe essere pronta con 12 mesi di anticipo per il test event), non è stata ancora presa una decisione definitiva sul budello olimpico.

“Non mi risulta che la decisione sia oggi. So che sta arrivando una relazione sulle proposte che sono state presentate e auspico che si possa rimanere in Italia e a Cortina, perché comunque era quello il progetto iniziale“, dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della seduta odierna de Consiglio regionale.

“Stiamo a vedere quali sono i risultati, poi prenderemo una decisione. Sicuramente prenderemo una decisione entro la fine dell’anno“, ha aggiunto Fontana (fonte: Ansa). Il ballottaggio sul suolo italiano è tra Cortina e Cesana Pariol, ma nel caso in cui non dovesse concretizzarsi uno di questi due progetti sarà necessario andare oltreconfine (St. Moritz e Igls le prime ipotesi).

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Olimpiadi su OA Sport...