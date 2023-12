Matteo Berrettini perde un’altra posizione nel ranking ATP: come chiude il 2023 in classifica e i prossimi scenari

Matteo Berrettini chiuderà l’anno da numero 92 al mondo. Il tennista italiano ha perso un’ulteriore posizione nel ranking ATP rispetto a quella in cui aveva iniziato la settimana e questo sarà il piazzamento con cui inizierà il 2024. Il romano ha dovuto fare i conti con una lunga serie di problemi fisici e ha giocato davvero molto poco, il suo miglior risultato è rappresentato dagli ottavi di finale a Wimbledon (dove fu finalista soltanto due anni fa) e non è più sceso in campo dopo l’infortunio rimediato agli US Open.

Il 27enne, che ha supportato gli azzurri a Malaga in occasione del trionfo in Coppa Davis, ha anche dichiarato di aver pensato di smettere, ma fortunatamente ha scacciato le cattive idee e ora si dovrà concentrare nel tentativo di recuperare la forma dei giorni migliori. Matteo Berrettini è uscito dalla top-90 con 682 punti all’attivo, riuscendo comunque a confermare la permanenza nella top-100, chiusa dal francese Quentin Halys con 640 punti.

Questo riscontro gli permetterà quantomeno di accedere direttamente al tabellone degli Australian Open, senza dover passare dalle qualificazioni, sperando che davvero riesca a essere presente sul cemento di Melbourne per il primo Slam della stagione. Il romano è il quinto italiano in classifica alle spalle di Jannik Sinner (quarto con 6.490 punti), Lorenzo Musetti (27mo con 1.470 punti), Matteo Arnaldi (44mo con 1.021 punti) e Lorenzo Sonego (46mo con 990 punti).

Foto: Lapresse