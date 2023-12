Australian Open 2024: gli italiani che faranno le qualificazioni. C’è anche Fabio Fognini

Non è ancora giunto il momento delle entry list per le qualificazioni degli Australian Open, che sono destinate a uscire più in là nel mese di dicembre, ma si può già ragionare su un importante numero di giocatori italiani che andranno a Melbourne per giocarsi l’ingresso nel tabellone principale. E, almeno al maschile, il contingente sarà ampio.

Posta la situazione di Flavio Cobolli (101 ATP da domani), che se anche si trovasse appena fuori dal main draw a causa di alcuni ranking protetti potrebbe facilmente rientrare per i sempiterni forfait prima della compilazione dei tabelloni, è da Fabio Fognini che è destinato a partire il novero degli azzurri presenti nel tabellone cadetto. Il taggiasco entrerà nella classifica di lunedì da numero 106: non impossibile che rientri anche lui, ma è davvero complicata una simile eventualità.

Quanto alle certezze assolute di entrare nelle qualificazioni, abbiamo in questo ordine Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Riccardo Bonadio, Franco Agamenone e Francesco Maestrelli. Ponendo il cut off nello stile di quello di un anno fa, al numero 226 (poi diventato 235), ci sono chance di rientrare anche per Stefano Napolitano ed Edoardo Lavagno. Si balla, in sostanza, su un numero di italiani che parte da un minimo molto probabile di 16.

Al femminile il discorso si può già fare comprendendo gli otto ranking protetti (che in questo caso si chiamano special ranking), quelli di Brady, Kerber, Tomljanovic, Osaka, Anisimova, McNally, Krunic e Hsieh. Queste otto faranno scalare in alto il taglio del tabellone principale, rendendo più che probabile la necessità per Sara Errani, attualmente al numero 104 del ranking, di disputare il tabellone cadetto. Sicure le presenze di Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio, mentre per tutte le altre il distacco appare un po’ troppo elevato per avere una qualche speranza.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it