Matteo Berrettini non si allena a Torino: fastidio al piede, a rischio l’esordio a Brisbane?

Matteo Berrettini non si è allenato negli ultimi tre giorni a causa di un problema al piede, come riporta Sky Sport. Si tratterebbe dell’ennesimo problema fisico per il tennista romano, che ha chiuso l’ultima stagione con il ritiro agli US Open e che rischia di fare slittare l’esordio nella nuova annata agonistica.

Il finalista di Wimbledon 2021 è atteso dalle qualificazioni del torneo ATP 250 di Brisbane, che scatteranno il prossimo 29 dicembre, ma a questo punto rischia di non scendere in campo sul cemento della località australiana. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, con la speranza che il dolore cali di intensità e che permetta al 27enne di essere protagonista in terra oceanica.

Matteo Berrettini è condizionato da questo fastidio che gli sta impedendo di allenarsi a Torino insieme a Lorenzo Sonego, prima della programmata partenza per l’Australia. Il numero 92 del ranking ATP è ora seguito da Francisco Roig, per anni nello staff di Rafael Nadal, dopo la separazione dallo storico coach Vincenzo Santopadre.

Foto: Lapresse

