Matteo Berrettini: “Il tennis giovanile insegna che perdere è più importante che vincere”. Prefazione a “Lemon Bowl”

Matteo Berrettini ha redatto la prefazione di “Lemon Bowl, storie di vita e di tennis”, libro scritto da Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Lorenzo Ercoli. La fatica è dedicata ai 40 anni di uno dei tornei giovanili più importanti in Italia. “Il tennis giovanile ha il difficile compito di insegnare a chi lo pratica, a chi lo allena e a chi lo segue, che perdere è più importante che vincere“. Questo è un estratto di quanto messo nero su bianco dal finalista di Wimbledon 2021.

L’attuale numero 92 al mondo ha poi proseguito: “Mi ricordo i campi freddi, come solo i giorni di capodanno romani sanno essere. Mi ricordo la paura che saliva durante la camminata verso il campo designato e come tutto cominciasse a prendere forma dopo aver colpito la prima palla. Tutte le paure, i dubbi e le preoccupazioni sparivano e si trasformavano in adrenalina, voglia di vincere, di correre ed esultare“.

Foto: Lapresse

