Mathieu van der Poel domina a Gavere: “Fango appiccicoso, ho sofferto. Meglio restare davanti”

Mathieu van der Poel ha dominato la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena sul circuito di Gavere. Il fuoriclasse olandese ha giganteggiato in terra belga, conquistando il quarto successo consecutivo in questo avvio di stagione e mostrando una superiorità disarmante nei confronti dell’intera concorrenza. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha infatti surclassato l’intera concorrenza, facendo il vuoto già nel corso del primo giro e prendendo prontamente margine nei confronti del grande rivale Wout van Aert.

Mathieu van der Poel ha gestito brillantemente le insidie del fango nel consueto appuntamento di Santo Stefano e ha analizzato il proprio successo: “È molto difficile stare a ruota su un circuito come questo. È molto meglio essere davanti e scegliere la propria traiettoria. La gara era così dura che era meglio trovare il proprio ritmo fin dall’inizio“.

Il Campione del Mondo ha leggermente rallentato nel finale, gestendo senza alcun problema il grande margine accumulato in precedenza: “È stato molto difficile quest’oggi, il fango era molto appiccicoso. È peggiorato giro dopo giro ed è diventato sempre più difficile trovare le traiettorie giuste. Alla fine ho sofferto”.

