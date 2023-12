Wout van Aert 2° a Gavere: “van der Poel extraterrestre, impossibile stare con lui”.

Wout van Aert ha perso il terzo scontro diretto contro Mathieu van der Poel nel giro di una settimana. Il belga non è riuscita a contenere l’onda d’urto del fuoriclasse olandese in occasione della decima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena nel fango di Gavere. L’alfiere della Jumbo-Visma si è dovuto accontentare del secondo posto, arrendendosi di fronte alla forma fisica eccezionale dello storico rivale.

Wout van Aert ha commentato la propria prestazione: “È stata una prova abbastanza dura oggi. Il fango era appiccicoso e mano a mano che la gara andava avanti era sempre più difficile rimanere in sella. In linea di principio mi piace un percorso dove bisogna correre molto. A metà del secondo giro sono andato un po’ oltre il limite e non è stata una scelta saggia su un tracciato impegnativo come questo“.

Wout van Aert si è poi soffermato su van der Poel: “Mathieu oggi è stato un extraterrestre, soprattutto ad inizio corsa era impossibile rimanere con lui. Certamente si è meritato la vittoria. Personalmente sono soddisfatto di come le cose sono andate nella seconda parte della gara. Per il momento sono soddisfatto del livello a cui mi trovo. Da qui posso guardare avanti verso ciò che dovrà arrivare“.

Foto: Lapresse

