Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria in Val d’Isere? Terzo assegno pieno

Federica Brignone ha vinto il superG della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista francese e ha così conquistato il terzo successo stagionale dopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant. La valdostana ha pennellato le curve in terra francese e ha preceduto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’altra azzurra Sofia Goggia. Si tratta di un risultato davvero sontuoso per la nostra portacolori, che ora tallona la statunitense Mikaela Shiffrin in classifica generale.

Federica Brignone ha conquistato il 24mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, diventando così l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo (Sofia Goggia resta ferma a 23, il duello continuerà a regalare spettacolo e durerà ancora nell’immediato futuro). La nostra portacolori si è portata a quindici punti di distacco da Sofia Goggia nella classifica di specialità, a dimostrazione di una forma sontuosa e di un avvio di stagione palpitante.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone vincendo il superG della Val d’Isere? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro), lo stesso che aveva portato a casa per ogni vittoria ottenuta nei giganti di Tremblant. E con questo risultato si è portata al secondo posto nel “prize money ranking”, a una manciata di franchi da Mikaela Shiffrin.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FEDERICA BRIGNONE CON LA VITTORIA IN VAL D’ISERE?

47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro). La stessa cifra che aveva guadagnato per ciascun successo nei giganti di Tremblant.

Foto: Lapresse