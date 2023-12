Luna Rossa e il progetto Next Generation Foil Academy: si lanciano le nuove generazioni della vela

Luna Rossa ha lanciato il progetto Next Generation Foil Academy, che ha richiamato a Cagliari oltre 40 atleti provenienti da dieci Nazioni diverse (Spagna, Irlanda, Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Francia, Italia, Gran Bretagna e una rappresentanza dell’Isola di Man) selezionati e invitati dai tecnici della Federazione Italiana. Il foil Academy International Trophy, che si concluderà il 22 dicembre, prevede regate per ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni.

Lo skipper Max Sirena era presente durante la conferenza stampa di presentazione, insieme al timoniere Marco Gradoni: “L’Academy è un progetto ben strutturato, sia dal punto di vista tecnico sia da quello di formazione ed è una grandissima opportunità, perché permette ai ragazzi di confrontarsi con persone nuove e di approcciarsi con questo tipo di vela, cosa che altrimenti in pochi potrebbero permettersi. La vela foiling è adrenalinica e divertente, ma richiede maturità, “testa” e conoscenza dei propri limiti. Il mio messaggio ai ragazzi è proprio questo: divertitevi, andate veloci e imparate il più possibile. Però rispettate i vostri limiti e non strafate…“.

Francesco Ettorre, Presidente FIV, ha dichiarato: “La finale del Foil Academy Trophy rappresenta un altro tassello nel progetto più ampio della Sardinia Sailing Cup. Cagliari accoglie, ancora una volta, una manifestazione di livello internazionale che rappresenta una grande opportunità per la crescita del foil nel nostro paese. Ringrazio quanti hanno potuto rendere possibile questo evento e a tutti gli atleti che parteciperanno auguro buon vento!“.

Mirco Babini, Presidente IKA (International Kiteboarding Association), si è espresso in questo modo: “Credo che molti dei recenti successi della vela azzurra siano da attribuirsi all’appeal del foiling. Dopo essersi approcciati alle classi “tradizionali” come l’Optimist, i ragazzi scoprono un mondo che li appassiona, li diverte, li stimola e infatti, anche a livello amatoriale, queste nuove imbarcazioni stanno avendo un incredibile successo, evitando quella dispersione di atleti che c’era prima. I giovani vogliono andare veloci, vogliono provare emozioni e la vela foiling li accontenta. Magari non diventano campioni, ma continuano a praticare e rimangono ancorati a questo sport. Poi quelli veramente bravi e motivati, quelli che sono pronti a fare sacrifici emergono. È sempre stato così. Ci sono anche tantissime ragazze forti in Italia che stanno emergendo in questa nuova forma di vela volante“.

Foto: America’s Cup

