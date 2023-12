LIVE Piacenza-Berlino, Champions League volley in DIRETTA: sfida da vincere per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Piacenza–Berlino, match valevole per la terza giornata del girone C della Champions League 2023-2024 di volley. Sfida cruciale per il prosieguo del cammino europeo per la Gas Sales Bluenergy: gli emiliani non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta in apertura di stagione con l’Halkbank, perciò sarà fondamentale uscire dalla sfida con i tedeschi con un successo.

Dopo un periodo decisamente negativo, la squadra di Andrea Anastasi è riuscita a risalire la china in campionato, grazie ai due incontri vinti contro Verona e Taranto, ottenendo sei punti fondamentali che hanno portato i biancorossi a quota 20 in classifica, a -4 dalla vetta occupata da Perugia. In Champions, d’altro canto, è arrivato un importante successo sul Benfica in Portogallo per 3-1 e, al momento, Piacenza occupa la terza posizione nel girone, a -2 dall’Halkbank e a -1 dagli avversari odierni.

La Gas Sales Bluenergy affronterà quest’oggi la Berlino Recycling, formazione tedesca vincitrice degli ultimi tre campionati di Germania. La squadra proveniente dalla capitale teutonica non è minimamente da sottovalutare: se nel primo incontro del girone è arrivata un’affermazione netta sul Benfica, in quello successivo Berlino ha sfiorato l’impresa in casa dell’Halkbank, dimostrando di poter competere con compagini ben più attrezzate sulla carta.

OA Sport vi offre la diretta testuale di Piacenza-Berlino, match valevole per la terza giornata del girone C della CEV Champions League 2023-2024, il cui via è programmato per le ore 20.45 al PalaBanca di Piacenza. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LivePhotoSport