L’Italia ha perso il conto delle medaglie di oggi agli Europei di nuoto: tutti i podi degli azzurri

Una giornata in cui si è fatto fatica a tenere il conto delle medaglie agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Gli azzurri in questo day-6 hanno portato a casa 6 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Medaglie che hanno permesso al Bel Paese di scalare la classifica, totalizzando di 7 ori, 10 argenti e 3 bronzi. Un riscontro che ha permesso alla compagine tricolore di portarsi al secondo posto nel medagliere, alle spalle solo della Gran Bretagna (9-8-6).

Di seguito tutti i podi dell’Italia di oggi:

PODI ITALIA NEL SESTO GIORNO DI OTOPENI

50 RANA UOMINI

1. Nicolò Martinenghi 25″66

2. Simone Cerasuolo 25″83

3. Emre Sakic 25″90

200 DORSO UOMINI

1. Lorenzo Mora 1’48″43 RI (precedente 1’48″45 di Lorenzo Mora del 18/12/2022 a Melbourne)

2. Luke Greenbank (Gbr) 1’48″53

3. Mewen Tomac (Fra) 1’48″55

400 STILE LIBERO DONNE

1. Simona Quadarella 3’59″50 pp (precedente 3’59”75 del 08/12/2019 a Glasgow)

2. Anastasia Kirpichnikova 3’59″56

3. Valentine Dumont (Bel) 4’00″84

50 RANA DONNE

1. Benedetta Pilato 28″86

2. Eneli Jefimova 29″12

3. Jasmine Nocentini 29″41

3. Imogen Clark 29″41

400 MISTI UOMINI

1. Alberto Razzetti 3’57″07 RI-CR (precedente RI 3’59″57 di Alberto Razzetti del 20/12/2021 ad Abu Dhabi)

2. Duncan Scott (Gbr) 4’00″17

3. Apostolos Papastamos (Gre) 4’05″19

100 STILE LIBERO UOMINI

1. Maxime Grousset 45″46

2. Alessandro Miressi 45″51 RI (precedente 45″57 di Alessandro Miressi del 12/12/2021 ad Abu Dhabi)

3. David Popovici 46″05

6. Leonardo Deplano 46″36 pp (precedente 46″77 del 20/10/2022 a Berlino)

4X50 MISTA MIXED

1. Italia (Lorenzo Mora in 23″01; Nicolò Martinenghi in 24″87; Silvia Di Pietro in 25″32; Jasmine Nocentini in 23″38) 1’36″58

2. Francia 1’37″14

3. Paesi Bassi 1’37″86

